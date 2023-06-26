TEDx konuşmacısı, pedofiliyi savundu: "Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar"

Alman aktivist Mirjam Heine, pedofiliye ilişkin olarak, "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." dedi. Heine'in skandal sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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TEDx konuşmacısı, pedofiliyi savundu: "Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar"

TEDx konuşmacısı Mirjam Hein'in 2018'de yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. 

Hein, "Pedofilleri dışlayarak onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da arttırır. Bana göre pedofili, bir kişinin yaptığı değil, yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabii ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismar vakalarını arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDx'te yayınlanan ve pedofiliyi savunan konuşma sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Gelen yoğun tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan TEDX yönetimi, “Konuşmacımız kendi güvenliği için Youtube’da yayınlanan konferans görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Politikamız gereği buna saygı duyduk ve kaldırılmasını onayladık. Ayrıca belirtmek isteriz ki; TEDx olarak pedofiliyi desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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