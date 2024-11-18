Vücuduna Bağladığı Yüzlerce Tarantulayla Yakalandı

Peru'da havaalanı güvenliğinden geçerken vücuduna yüzlerce tarantula bağladığı ortaya çıkan bir örümcek kaçakçısı tutuklandı.

Kimlik bilgileri açıklanmayan 28 yaşındaki Güney Koreli kaçakçı, Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda görevliler tarafından "karnında tuhaf bir şişkinlik" fark edilmesinin ardından gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN YÜZLERCE BÖCEK ÇIKTI

Polis, şüphelinin kazağının altında 300 tarantula, yaklaşık 100 kırkayak ve küçük plastik torbaların içinde dokuz adet mermi karıncasının saklandığını söyledi.

Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi'nden biyolog Pilar Ayala, tüm canlıların hayvan koruma hizmetlerine teslim edildiğini söyledi.

Ayala, "Vatandaşın bu numuneleri filtre kağıdıyla birlikte küçük fermuarlı poşetlere koyduğunu gözlemledik. Vücudunun etrafına iki kuşakla sarılmışlardı" dedi.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ

Hong Kong Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Alice Hughes, Telegraph'a yaptığı açıklamada, birçok koleksiyoncunun bu hayvanları toplamaya çalıştığını, tarantula kaçakçılığının oldukça kazançlı bir iş olup, büyük ölçüde özel hediyelik eşya koleksiyoncuları tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

"KAÇAK AVLANMAYA KARŞI SAVUNMASIZLAR"

Idaho Üniversitesi'nde böcek çalışmaları profesörü olan Chris Hamilton, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tarantulalar kaçak avlanmaya karşı özellikle savunmasızlar. Uzun ömürlüler, bazıları 30 yıla kadar yaşayabiliyor ancak dişileri geç ve seyrek ürüyor. Bu durum, popülasyonların yeniden canlanmasının çok uzun sürmesi nedeniyle insan müdahalesine dayanmak açısından korkunç bir durum" şeklinde konuştu.

Kaynak: T24