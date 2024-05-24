Vietnam'da yangın faciası: 14 ölü, 3 yaralı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan feci yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Vietnam'da yangın faciası: 14 ölü, 3 yaralı

Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.

Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

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Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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