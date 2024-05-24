Sefer sayısını duyurdular: Bu uçakta uçan yolculara 'bulaşıcı hastalık' uyarısı yapıldı!

Londra'dan Dublin'e giden Ryanair uçağında yolculara acil kızamık uyarısı yapıldı.

Sefer sayısını duyurdular: Bu uçakta uçan yolculara 'bulaşıcı hastalık' uyarısı yapıldı!

T24'te yer alan habere göre, FR123 sefer sayılı uçuştaki yolcuların ve mürettebatın bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabileceği belirtildi.

Büyük Britanya ve İrlanda'nın tamamında enfeksiyonlar artarken, Nisan ayında yalnızca Londra'da 74'ten fazla vaka tespit edildi.

Gatwick ile Dublin arasında seyahat eden uçakta bulunanlara kızamığa maruz kalmış olabilecekleri uyarısında bulunulurken, bir halk sağlığı bildirisinde, "Sizden, maruziyetten itibaren 7 Haziran'a kadar 21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" denildi.

İki kez MMR aşısı olmuş, daha önce kızamık hastalığı geçirmiş veya 1978'den önce İrlanda'da doğmuş kişilerin muhtemelen bağışık olduğu belirtildi.

Kişilerin 7 Haziran sonrasına kadar hamileler, 12 aydan küçük bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler gibi hassas kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Kızamığın belirti ve semptomları burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığına benzer semptomları içeririyor. Diğer semptomlar arasında gözlerde ağrı, 38 derece veya daha yüksek ateş ve genellikle önce baş ve boyunda ortaya çıkan, sonrasında vücudun geri kalanına yayılan döküntü yer alıyor.

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