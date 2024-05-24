Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı belirlendi: Gazah ilçesinin 4 köyü ​​Azerbaycan'a iade edildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır hattı belirlendi. Çalışmalar sonucunda 12,7 kilometre uzunluğundaki sınır hattında bulunan Gazah ilçesinin 4 köyü ​​Azerbaycan'a iade edildi.

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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı belirlendi: Gazah ilçesinin 4 köyü ​​Azerbaycan'a iade edildi

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.

Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.

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