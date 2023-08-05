Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump beni öldürtmeye çalıştı

Venezuela Ulusal Muhafızlarının 86. Kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Devlet Başkanı Maduro, eski ABD Başkanı Trump'ın kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump beni öldürtmeye çalıştı

Venezuela Ulusal Muhafızlarının 86. Kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine yönelik 5 yıl önce gerçekleştirilen başarısız suikast girişiminin de yıl dönümü olması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Maduro, 5 yıl önceki dronla gerçekleştirilmek istenen saldırının arkasında ABD ve Kolombiya’nın olduğunu iddia ederek, kendisini öldürmek istediklerini ifade etti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıda kişisel ve doğrudan müdahalesi olduğunu ifade eden Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a suikastı gerçekleştirmesi için emir verildiğini onun da Venezuela’nın komşusunda faaliyet gösteren bir ‘’terör örgütüne’’ ihaleyi verdiğini belirtti.

Maduro, daha da ileri giderek Santos’un kendisini öldürmek için planlanan girişimi finanse eden kişi olduğunu da söyledi.

Washington ve Bogota, 2018 yılındaki suikast girişiminde rollerini olduğu iddiaları kabul etmezken, dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, saldırının Venezuela rejimi tarafından ‘‘kurgulandığını’’ belirtmişti.

Saldırı girişiminde bomba taşıdığı anlaşılan bir dronla Maduro hedef alınmış ancak korumaların erken müdahalesi sonucunda saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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