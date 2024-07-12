Vakalar Yeniden Hortladı! Yunanistan'da Covid-19 Alarmı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yayımlanan raporda, Temmuz ayının ilk haftasında 21 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, hastalığa yakalanan 575 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

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Vakalar Yeniden Hortladı! Yunanistan'da Covid-19 Alarmı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Covid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 günde 21 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.

Raporda, "Virüsün (Covid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Covid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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