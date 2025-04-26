Üst Düzey CIA Yetkilisinin Oğlu Rusya İçin Savaşırken Öldü: Hatay'dan Doğu Avrupa'ya...

21 yaşındaki Michael Alexander Gloss’un, Ukrayna’nın doğusunda Rusya saflarında savaşırken 4 Nisan 2024 yılında hayatını kaybettiği haberi, Bağımsız Rus medyasının araştırmalarıyla ortaya çıkarken, Gloss’un ailesi de yaptıkları açıklamada çocuklarının ‘Doğu Avrupa’da öldüğü bilgisini vermekle yetindi.

OĞLU HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCE ÜST DÜZEY GÖREVE GELDİ

The Guardian’da yer alan habere göre, Gloss’un annesi Juliane Galliana, oğlunun hayatını kaybetmesinden yaklaşık iki ay önce CIA’nin Dijital İnovasyon başkan yardımcılığına atandığı bilgisi de yer aldı.

CIA’in üst düzey bir yöneticisinin oğlu olan Gloss’un ABD’ye yönelik öfke ve internetten yaptığı araştırmalarla farklı siyasi yönelimler edindiği tahmin ediliyor.

'FAŞİZMDEN NEFRET EDİYORUM'

İki ebeveyni de daha önce orduda görev alan Gloss’un Rusya’da sıklıkla kullanılan bir sosyal medya platformu Vkontakte’deki kişisel hesabından kendisini ‘çok kutuplu dünyanın destekçisi’ olarak tarif ettiği; Rusya ve Filistin bayraklarını paylaşarak da “Ben evden kaçtım, dünyayı dolaştım. Faşizmden nefret ediyorum” ifadeleri kullandığı öğrenildi.

2023 YILINDA RUS ORDUSUNA KATILDI

iStories adlı araştırmacı internet sitesi tarafından yapılan araştırmalara göre Gloss, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus ordusu saflarına dahil olan 1500 yabancıdan biri olduğu tahmin edilirken, Gloss’un 2023 yılı içerisinde Rus ordusuna katıldığı tahmin ediliyor.

Gloss, yine 2023 yılı Aralık ayından itibaren de savaşın ön cephelerinde savaşa gönderilen isimler arasında yer aldı.

Gloss’un bir tanıdığının aktardığı bilgiye göre ise, Gloss, Soledar şehri yakınlarında Ukrayna mevzilerine saldırmak için yerleştirilen birlikler arasında bulunuyordu.

DEPREMİN ARDINDAN SOLUĞU HATAY’DA ALMIŞ

Üniversite yıllarında cinsiyet eşitliği ve çevre protestolarına aktif bir şekilde katılan Gloss, sonrasında Rainbow Family adlı çevreci, sol görüşlü bir gruba dahil olduğu öğrenilirken, Gloss, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’a gelerek aktif olarak yardım çalışmalarına dahil olmuş.

Gloss’un Hatay’dayken çevresindekilere Rusya’ya gitme yönündeki düşüncelerini de paylaştığı belirtilirken, ABD’ye yönelik öfkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ABD’li siyasetçilerin verdiği destek nedeniyle büyüdüğü ifade ediliyor.

‘RUS VATANDAŞI OLMAK İÇİN ORDUYA KATILMIŞ’

Rusya vizesi aldıktan sonra Moskova’ya hareket eden Gloss’un burada orduya dahil olduğu ve gönderildiği eğitim kampında Nepalli sözleşmeli askerlerle birlikte savaş eğitimi aldığı öğrenildi.

Bazı tanıdıkların iddialarına göre ise Gloss’un savaşmaya istekli olmadığı ancak Rus ordusuna katıldığı takdirde vatandaşlık alarak ülkede kalmayı umduğu öne sürüldü.

ÖLÜM İLANINDA DETAY VERİLMEDİ

Ailesi ölüm ilanında Gloss'un "asil kalbi ve savaşçı ruhuyla kendi kahramanlık yolculuğunu sürdürürken öldüğünü" dile getirirken, açıklamada oğullarının nerede ve hangi şekilde öldüğüne dair herhangi bir detay bilgi verilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi