Ekvador’da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralandı, çok sayıda yapıda hasar oluştu.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR) tarafından yapılan açıklamada, depremin özellikle Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli şekilde hissedildiği belirtildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, depremde 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 60 binada çatlaklar meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca Esmeraldas bölgesinde hasar gören enerji hatlarının onarılmasına başlandığı, bölge halkının yüzde 80’ine yeniden elektrik verildiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çöktüğü görüldü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu ve 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Kaynak: AA