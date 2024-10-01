Ürdün'de İran'ın Füze Saldırısının Şarapnel Parçaları İsabet Etti: 2 Yaralı
Ürdün'de İran'ın İsrail'e füze saldırıları sırasında şarapnel isabet eden 2 kişi yaralandı
Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Ürdün'ün çeşitli bölgelerine düşen şarapnel parçaları nedeniyle 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Amman, Belka, Zerka ve Madiba ile Kerak illerine şarapnel parçalarının düştüğü, 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, halktan "bilgileri resmi kaynaklardan almaları ve söylentilere itibar etmemeleri" istendi.
Kaynak: AA
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