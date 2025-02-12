Ünlü Şef Otelde Ölü Bulundu

Ünlü Filipinli şef Margarita Fores, kaldığı otel odasında cansız halde bulundu. Fores'in ölümü dünyada şok ile karşılanırken, ünlü şefin henüz neden öldüğü ise bilinmiyor.

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Ünlü Şef Otelde Ölü Bulundu

Ünlü bir Filipinli şef ve restoran sahibi Margarita Fores’in, Hong Kong’da kaldığı otel odasında cansız halde bulunduğu bildirildi.

Ülkesinin lezzetlerini İtalyan lezzetleriyle harmanlamasıyla meşhur olan ünlü şef Fores’in otel odasında cansız halde bulundu. Manila Standard’da yer alan habere göre, Fores’in bir öğle yemeğine katılmadığı fark edilmesinin ardından odasına çıkıldı. Ancak içeri girilmesiyle karşılaşılan manzara, Fores’in cansız bedeni oldu.

Ünlü Şef Otelde Ölü Bulundu - Resim : 1

Şefin ölüm nedeni bilinmezken, Fores’in oğlu Amando Fores, annesinin ölümünü sosyal medya paylaşımıyla duyurdu ve "Annemin ani vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz bu beklenmedik kaybın yasını tutuyor. Herkesten bu süreçte dualarını bekliyoruz. İlerleyen zamanda daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Fores, 30 yıldır yemek sektöründe yer alırken, birçok restoran açmış ve bu yemek merakını genişleterek catering işine de girmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Filipinler İtalya
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