Ünlü Modeli Uyuşturup Kaçırmış: Dişçide Cinsel İstismar!

Cinsiyet eşitsizliği ve şiddet kültürünün yaygınlaşmasıyla dünya genelinde cinsel istismar vakalarında artış yaşanıyor. Son olarak Romanya'da yaşanan bir olay, dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Instagram modeli Stefania Costache, diş tedavisi görüp aynı zamanda da kliniğinin tanıtımını yapmak için iletişime geçtiği diş hekimi Costin Iulian Berechet'in cinsel istismarına maruz bırakıldığını açıkladı.

The Sun'ın aktardığına göre Stefania Costache, Ocak 2020'de iletişime geçtiği doktorun yaptıklarını geçtiğimiz mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında anlattı. Costache, diş hekimiyle olan randevusu sırasında doktorun kendisine ilaç verip bayılttığını ve kendi evine götürdüğünü ifade etti. Ünlü model, Berechet'in evinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

COSTACHE'NİN CESARETİNE ÖVGÜ

Costache'nin açıklamalarının ardından başlayan yargılama süreci sonunda Berechet suçlu bulundu ve mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Costache'ye 40 bin euro tazminat ödemesine ve hapisten çıktıktan sonra beş yıl boyunca diş hekimliği yapmaktan men edilmesine karar verildi. 240 bin Instagram takipçisinin "Lolrelai" olarak tanıdığı Costache, yaşadığı şiddeti kamuoyuna açıklayarak polisi harekete geçirdiği ve diğer kadınlara cesaret verdiği için övgüyle karşılandı.

Kaynak: Gerçek Gündem