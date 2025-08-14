Ukrayna'dan Belgorod'da İHA Saldırısı: 3 Yaralı, O Anlar Kamerada

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod şehrinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 44 İHA'nın engellendiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Belgorod şehrinde bir araca düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının detaylarını kamuoyuyla paylaşarak yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ukrayna'dan Belgorod'da İHA Saldırısı: 3 Yaralı, O Anlar Kamerada - Resim : 1

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çarşamba akşamı ile perşembe sabahı arasında Ukrayna'ya ait 44 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, bu İHA'lardan 7'sinin Kırım, 9'unun Volgograd ve 2'sinin Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik İHA saldırıları, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

