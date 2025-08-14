Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sonrasında oluşan sel felaketi nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise yaralandı.

Hindustan Times’ın aktardığına göre, Cammu Keşmir’in Kishtwar bölgesinde "bulut patlaması" olarak adlandırılan ani ve yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.

75 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, olayın ardından yapılan ilk incelemelerde 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını duyurdu.

Afetin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA