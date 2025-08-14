Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı

Hindistan’da etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında felaketi yaşayan Cammu Keşmir bölgesinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel sonrasında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sonrasında oluşan sel felaketi nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise yaralandı.

Hindustan Times’ın aktardığına göre, Cammu Keşmir’in Kishtwar bölgesinde "bulut patlaması" olarak adlandırılan ani ve yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.

Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı - Resim : 1

75 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, olayın ardından yapılan ilk incelemelerde 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını duyurdu.

Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı - Resim : 2

Afetin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Hindistan Sağanak yağış
