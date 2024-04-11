Ukrayna'da askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasa kabul edildi

Ukrayna Parlamentosu, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran bir yasa kabul etti. Bu karar, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini kapsıyor.

Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edildi.

Parlamentoya ocak ayında sunulan ve birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.

Erkeklere Askerlik Kayıt Belgelerini Taşımak Zorunda

Yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıt belgesi taşımaları ve bu belgeyi yetkililere göstermeleri zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca yurtdışında olan ve askerlik kaydı olmayan kişilerin yeni pasaport alamayacakları belirtiliyor.

Yasadan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü kişilerin iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncellemeleri gerekecek. Bu güncelleme yapılmadığı takdirde, 18-60 yaş arası kişiler yabancı diplomatik kurumlardan konsolosluk hizmeti alamayacaklar.

'Seferberlikten Kaçanlar Üzerinde Kontrolü Güçlendiriyoruz'

Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna Parlamentosunun bugün yeni seferberlik yasasını kabul ettiğini belirtti.

Yeni seferberlik yasasında askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu." ifadesini kullandı.