Küba'da askeri helikopter düştü: 3 asker hayatını kaybetti

Küba Silahlı Kuvvetleri, Santiago de Cuba şehri kırsalında bir araziye düşen askeri helikopterle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, kazada 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de sosyal medya hesabından ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ayrıca, Küba'da en son 2021'de ülkenin doğusunda meydana gelen askeri uçak kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA