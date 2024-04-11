Küba'da askeri helikopter düştü: 3 asker hayatını kaybetti
Küba, Santiago de Cuba kırsalında askeri helikopter düştü. Düşmesi sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Küba Silahlı Kuvvetleri, Santiago de Cuba şehri kırsalında bir araziye düşen askeri helikopterle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, kazada 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de sosyal medya hesabından ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Ayrıca, Küba'da en son 2021'de ülkenin doğusunda meydana gelen askeri uçak kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Kaynak: AA
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