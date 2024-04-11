Çin'den ABD'li iki şirkete yaptırım kararı: 'Tek Çin' ilkesini ihlal ettiler

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına aracılık etmesi nedeniyle iki Amerikan savunma şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu adımın "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğunu belirtti. Yaptırım kararı kapsamında, General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerinin Çin'deki varlıkları dondurulacak ve üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklanacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bu karar, ABD'nin Tayvan'a 75 milyon dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından geldi.

Kaynak: AA