İsrail, Gazze'de halk pazarını vurdu: En az 8 ölü

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarı saldırısında en az 8 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı. Ayrıca görgü tanıkları, İsrail ordusunun El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir eve saldırdığını ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Tanıklar ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.

İsrail Ordusu, Hem Karadan Hem de Havadan Saldırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA