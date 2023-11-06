Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı Gennadiy Çastyakov, doğum günü hediyesinin içine el bombasının patlaması sonucu öldü. Çastyakov'un oğlu da ağır yaralandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın asistanı Gennadiy Çastyakov'un, doğum günü hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, bugün asistanı ve yakın arkadaşı Çastyakov’un "trajik koşullarda" ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti.

Doğum günü hediyelerinin birinin içinde bilinmeyen bir patlayıcının infilak ettiğini aktaran Zalujnıy, "Gennadiy'in eşi ve 4 çocuğu kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gennadiy, tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana benim için güvenilir bir omuz oldu, hayatını tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ve Rus saldırganlığıyla mücadeleye adadı" ifadesine yer verdi.

Zalujnıy, olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada da Kiev bölgesinin Çayki köyündeki bir apartmanda patlama ihbarı alınması üzerine polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 39 yaşındaki Çastyakov’un el bombası patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 13 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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