Türkiye'yle krize neden olmuştu... İsveç polisi, Kuran yakma yasağını kaldıran kararı temyize götürdü

İsveç polisi, şubat ayında Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını iptal eden İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz etti.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "4 Nisan'da İdare Mahkemesi, polisin Kuran yakılması için başvuru yapılan halka açık iki toplantıya izin vermemesini haksız buldu. Polis teşkilatı da mahkemenin kararları inceledi ve kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulundu" dedi. Polis, mahkeme kararına yapılan itirazın 25 Nisan'a kadar sonuçlandırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te şubat ayında Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti. Momika ve Makoundout, sonrasında polisin izin vermeme kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, 'güvenlik riski endişelerinin' gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını ifade ederek polisin kararını iptal etmişti.

Kaynak: AA