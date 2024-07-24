Türkiye Karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, görevinden istifa etti.

Türkiye Karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez, görevinden istifa etti.

Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, Menendez'in 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere istifa kararı aldığını belirtti. Ancak Menendez'in istifası Washington Post'taki haberin hemen ardından geldi. ABD Senatosu, Menendez’in istifasını kabul etti. Eski senatörün istifa mesajı kürsüden okundu.

ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla hatırlanan Menendez'in, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu bu kararı aldığı kaydedildi. Demokrat Partili New Jersey Valisi Phil Murphy, 2006 yılından bu yana Senato'da New Jersey'i temsil eden Menendez'in yerine bir atama yapacak.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET DAVASI

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Hüküm giyen Menendez hakkındaki ceza kararı, 29 Ekim'de verilecek.

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