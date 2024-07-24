Rus İstihbarat Başkanı'yla İlgili Dikkat Çeken 'Ankara' İddiası

Rus Dış İstihbarat (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin'i taşıyan uçağın Ankara’ya indiği öne sürüldü. Naryshkin son olarak haziran ayında Rusya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Rus İstihbarat Başkanı'yla İlgili Dikkat Çeken 'Ankara' İddiası

Güvenlik ve istihbarat uzmanlarından edinilen bilgiye göre; Rus Dış İstihbarat (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin’i taşıdığı değerlendirilen Special Flight Detachment bağlısı bir uçak Moskova'dan Ankara'ya geldi.

SON ZİYARETİ 2022'DEYDİ

Sergey Naryshkin son olarak haziran ayında Rusya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüş, son Türkiye ziyaretini ise 2022 yılında gerçekleştirmişti.

Naryshkin, bu ziyarette CIA Direktörü William Burns ile Ankara'da bir araya gelmişti.

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