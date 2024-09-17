Tüm Dünya Bu Kazayı Konuşmuştu! Patlamadan Saniyeler Önce Attıkları Mesaj Ortaya Çıktı

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Titanik'in enkazına doğru yola çıkan OceanGate firmasının denizaltısı Titan, 18 Haziran 2023 tarihinde Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından içinde patlama meydana geldiği tespit edilen denizaltıda, şirketin CEO'su Stockton Rush'un da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili iki hafta sürmesi beklenen duruşma süreci başladı. Duruşmanın ilk gününde denizaltının okyanus tabanında duran ilk görüntüsü paylaşıldı. Ayrıca bir animasyon görüntü de sunan ABD Sahil Güvenliği, Titan'daki mürettebatın Polar Prince adlı destek gemisindeki personelle mesaj yoluyla iletişim kurduğunu bildirdi.

Mürettebatın, denizaltının derinliği hakkında mesajlaştıktan sonra irtibatı kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine Polar Prince de, Titan'ın gemiyi ekranında hâlâ görüp göremediğini sordukları mesajlar gönderdi. Titan'ın alçaldıkça belirsizleşen son yanıtı ise "Burada her şey yolunda" oldu.

'YOLCULUK İÇİN ACELE EDİLDİ'

Sahil Güvenlik temsilcileri, denizaltı gövdesinin standart prosedürde olduğu gibi hiçbir üçüncü tarafça incelenmediğini söyledi. Duruşmanın ilk tanığı olan, OceanGate firmasının eski mühendislik direktörü Tony Nissen da, şirkette çalıştığı süre boyunca operasyonlara başlamak için acele ettiklerini hissettiğini ifade etti. Titan'ın suya indirilmesi için baskı yapılıp yapılmadığı sorulduğunda ise "Kesinlikle, yüzde 100" dedi.

Denizcilik kurulu ayrıca Nissen'e OceanGate'in kurucu ortağı Stockton Rush'ın baskısının güvenlik kararlarını ve testleri tehlikeye attığını düşünüp düşünmediğini sordu. Uzun bir aradan sonra konuşan Nissen, "Hayır... bu cevaplaması zor bir soru, çünkü sonsuz zaman ve sonsuz bütçe verildiğinde sonsuz test yapabilirsiniz" yanıtını verdi.

'TİTAN DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ ÇALIŞMIYOR'

Nissen ayrıca Titan'a 2018'deki bir test görevi sırasında yıldırım çarptığını ve bunun gövdesini tehlikeye atmış olabileceğini ifade etti. Nissen, 2019'da kovulduğunu ve aynı yıl dalgıç geminin Titanik'e gitmesine izin vermeyeceğini söyledi. Rush'a Titan'ın “düşündüğümüz gibi çalışmadığını” da söylediğini belirtti.

Eski mühendislik müdürü, denizaltının daha sonra Titanik'e yapacağı dalışlardan önce başka testlerden ve ayarlamalardan geçtiğini aktardı. Bununla birlikte, operasyon personeline güvenmediğini ve Rush'ın kendisinden dalgıç gemiye pilotluk yapmasını istediğinde "Binmeyeceğim" dediğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Titan denizaltısı, 18 Haziran 2023 sabahı ana gemisi Polar Prince ile bağlantısını kaybettikten sonra bir daha yüzeye çıkmamıştı. Denizaltında Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul Henri Nargeolet, iş adamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem