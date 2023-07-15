'Titanik' gezisi faciaya dönmüştü: OceanGate firmasından şaşırtan karar
Titan denizaltı kazasına ev sahipliği yapan OceanGate firmasının sosyal medya hesapları ve internet sitesi kapatıldı.
Titanik enkazına geziler düzenleyen OceanGate, 18 Haziran’da yaşanan trajik kazadan haftalar sonra yine gündemde. Şirket, bu defa da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dikkat çekti.
Webtekno'nun haberine göre 18 Haziran tarihinde meydana gelen Titan denizaltı faciasının üzerinden neredeyse 1 ay geçti. 5 kişinin ölümüne neden olan kazada OceanGate firmasının Titanik’e tur düzenlediği Titan denizaltı, içine doğru göçerek patlamıştı. Olayın ardından birçok detay ortaya çıkmıştı.
Tur firmasının resmî internet sitesine girdiğiniz zaman karşımıza “OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı” uyarısı çıkıyor. Benzer şekilde şirketin resmî sosyal medya hesaplarına erişmeye çalışıldığı zaman da bu hesapların askıya alındığı görülüyor.
Şirketin Facebook’ta, LinkedIn’de, Twitter’da ve Instagram’da resmî hesapları bulunuyordu. Facebook, LinkedIn ve Twitter hesapları tamamen ortadan kayboldu, şirket artık buralarda yok. Instagram hesabı ise hâlâ aktif görünüyor. Ancak hesapta hiç gönderi yok ve gizliye alınmış durumda.