'Titanik' gezisi faciaya dönmüştü: OceanGate firmasından şaşırtan karar

Şirketin Facebook’ta, LinkedIn’de, Twitter’da ve Instagram’da resmî hesapları bulunuyordu. Facebook, LinkedIn ve Twitter hesapları tamamen ortadan kayboldu, şirket artık buralarda yok. Instagram hesabı ise hâlâ aktif görünüyor. Ancak hesapta hiç gönderi yok ve gizliye alınmış durumda.