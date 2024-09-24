Trump'tan Zelenskiy'e Ağır Sözler: 'O Bir Pazarlamacı'

ABD başkanlık seçimi Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasında gerçekleşecek. İki aday arasında çekişmeler devam ederken, Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

'ZELENSKİY, TARİHTEKİ EN BÜYÜK PAZARLAMACI'

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" dedi. Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle 'tarihteki en büyük pazarlamacı' olarak nitelendirerek, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullandı.

TRUMP SEÇİMİ KAZANIRSA PUTİN'İ ARAYACAK

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi görevde olsaydı Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti. Ayrıca Trump, seçilmesi halinde hem Zelenskiy'i hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını ve onları bir barış anlaşmasına varmaya teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: AA