TikTok'tan Rus Medyasına Yasak!

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris'in seçim mücadelesi devam ederken, milyonlarca kullanıcısı olan platform TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı. Hesapların, ABD seçimleriyle ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

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TikTok'tan Rus Medyasına Yasak!

ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

'SEÇMENİ ALDATICI BİLGİLER'

Açıklamada, Rus medya kuruluşlarının "üstü kapalı etki operasyonları" olarak adlandırılan "seçmeni aldatıcı bilgiler" yaydığı ve "siyasi propagandayı yasaklayan politikaları ihlal ettiği" belirtildi. Bu hesapların Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi.

Sputnik ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'taki 86 bin abonelerinin "en acil jeopolitik meseleler hakkındaki gerçekleri öğrenemeyeceğini" ifade etti.

Kaynak: AA

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