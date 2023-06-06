Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık yarışına katıldı

6 Şubat Kongre Baskını'nda Trump destekçilerinin "kendisini öldürmek istediği" Pence, bu doğrultuda ön seçimlerde eski patronu ile de yarışacak.

Pence, pazartesi günü Federal Seçim Komisyonu'na gerekli belgeleri vererek adaylığını koymuş oldu, ancak kararını halka çarşamba günü 64. doğum gününde yayımlayacağı bir video ve Iowa'da yapacağı etkinliklerle duyuracak.

Pence, kararıyla birlikte şu ana kadar tamamıyla Donald Trump tarafından domine edilen bir ön seçim yarışına girecek. Daha oylamalar başlamasa da Trump, anketlerde en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'in bile ciddi farkla önünde bulunuyor.

Uzun süredir adaylığını açıklaması beklenen Pence, anketlerde üçüncülük için eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'le yarışıyor.

2016'da Trump, Pence'i Indiana Valisi'yken başkan yardımcısı adayı olarak seçmişti. Kararla birlikte Trump'ın kendisinin sert tonundan çekinen evaelik ve sosyal muhafazakarların oyunu almaya çalıştığı düşünülmüştü.