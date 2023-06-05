Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlık yarışına katıldı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık yarışı için resmen başvuru yaptı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlık yarışına katıldı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlık yarışına katıldı. Pence, ABD'de başkan adayı olması için gerekli başvuruyu yaptı.

63 yaşındaki Pence'in Çarşamba günü bir video yayımlaması ve konuşma yapması bekleniyor.
Pence'in ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri'nde yarışabilmesi için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli başkan aday adayı ise kamuoyu araştırmalarında rakiplerinin önünde görünen eski Başkan Donald Trump.

Trump henüz resmen adaylık başvurusu yapmadı. Eski Indiana Valisi Pence, Trump'ın yardımcılığını yapmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'de şu ana kadar başkanlık yarışına katılan isimler ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski Temsilciler Meclisi Üyesi ve Senatör Tim Scott, teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy, muhafazakar talk-show sunucusu Larry Elder ve Florida Valisi Ron DeSantis.

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