Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

Donald Trump'ın ardından DeSantis yarışı ikinci bitirirken, Haley üçüncü sırada kaldı. Cumhuriyetçi aday adaylarından Ramaswamy ise yarıştan çekilerek Trump'a destek vereceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı bugün başlarken, Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rahat bir şekilde kazandığı bildirildi.

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı.

AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi.

Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etti.

DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu.

RAMASWAMY, TRUMP LEHİNE YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7,7 düzeyinde destek alabildi. Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
İran, Irak'ta ABD'yi hedef aldı: "İran karşıtı grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle hedef alındı" "İran karşıtı grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle hedef alındı"
TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı: İran'dan açıklama geldi Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Bahadır Erdem: Olan şu, İYİ Parti yönünü Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda Bahadır Erdem: İYİ Parti yönünü Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı
Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi