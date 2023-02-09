Trajedi içinde trajedi: Suriye'de enkazda doğan bebek tüm ailesini kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altından doğan Eye bebek, anne ve babasız büyüyecek.

Trajedi içinde trajedi: Suriye'de enkazda doğan bebek tüm ailesini kaybetti

Eye bebek, Suriye'nin kuzeyinde depremden en çok etkilenen Cinderes beldesinde dünyaya gözlerini enkaz altında açtı. Depremden sonraki ilk saatlerde enkaz altında doğan Suriyeli bebek, beldede arama kurtarma faaliyetleri yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince 5 saat çalışmanın ardından enkazdan kurtarıldı.

Anne ve babası ile 3 kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı.

Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan bebek, Afrin'deki Ceyhan hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, enkaz altında ölen annesiyle göbek bağı kesilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastane çalışanları kimsesiz kalan bebeğe "ayet" anlamına gelen Eye adını verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 2 bin 802 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 35'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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