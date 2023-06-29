Titan denizaltısının parçalarında insan kalıntıları bulundu

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu açıklarken detaylar analizler sonrasında ortaya çıkacak.

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Titan denizaltısının parçalarında insan kalıntıları bulundu

Titanik enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusu'na dalan Titan denizaltısından yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunduğu açıklandı.

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, kalıntıların Kanada’nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

Titan’ın batması ile ilgili soruşturmayı yürüten Jason Neubauer, "Kanıtlar, birkaç uluslararası yargı alanından müfettişlere bu trajedinin nedenine ilişkin kritik içgörüler sağlayacaktır. Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için yapılması gereken önemli miktarda iş var." açıklamasını yaptı.

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Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.

Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

 

Kaynak: AA

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