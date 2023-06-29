Ünlü iş insanı yarış pistinde feci şekilde öldü

Milyarder finansçı Lester Crown'ın oğlu olan James Crown, Colorado'daki yarış pistinde araba kullanırken bir kaza geçirdi.

70 yaşındaki milyarder iş insanı hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce Chicago'da artan şiddet suçlarını azaltmak için şirket CEO'larını görevlendiren Crown, Henry Crown & Co'nun başkanı ve icra kurulu üyesiydi. Ayrıca Aspen Skiing Co.'nun da yönetici ortağıydı.

Crown'ın 70. yaş gününü kutlamak için için Aspen Motor Sporları parkında olduğu ve virajı dönemeyip duvara çarptığı belirtildi.

Acı haberi veren isim ise babası Lester Crown oldu. Ölüm nedeni ise kazaya bağlı künt travma olarak gösterildi.

Crown, Chicago'da şiddetin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan yaklaşık 10 bin genç erkeğe iş bularak şiddeti önlemeye karar vermişti.