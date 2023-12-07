Time dergisi Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl Amerikalı şarkıcı Taylor Swift seçildi.

Time dergisi Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

Derginin genel yayın yönetmeni Sam Jacobs, "Yılın Kişisi" olarak derginin kapağına taşınan Taylor Swift'i "kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olan nadir kişi" olarak nitelendirdi.

Jacobs, Swift'in "sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu bulduğunu" belirterek, "Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı böyle etkileyemez." ifadesini kullandı.

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilen Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9 ödül kazanmıştı.

Time dergisi, 2017'de medya gündeminde büyük yer tutan cinsel taciz skandallarında, maruz kaldıkları istismarları dile getirerek bu konudaki "sessizliği bozan" insanları "Yılın Kişisi" seçmiş ve bu isimler arasında Taylor Swift de yer almıştı.

Dergi, 2021'de Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi "Yılın Kişisi" seçmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Taylor Swift
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim
Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla eridi Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla eridi
ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
İstanbullular dikkat: Elektrik kesintisi saatlerce sürecek! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı