Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov’un Sorgusu Sona Erdi! Ülkeyi Terk Etmemesi Şartıyla Serbest Bırakıldı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'yı terk etmemesi ve 5 milyon Euro kefalet ödemesi şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Telegram kurucusu Durov, geçen ay içlerinde çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere 12 suç ihlali iddiasıyla hakkında açılan adli soruşturma kapsamında, Paris dışındaki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA