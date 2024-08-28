Ermenistan, Azerbaycan Mevkilerine Bugün İkinci Kez Ateş Açtı! Bir Ayda 6 Ateşkes İhlali

Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu ay 6. kez ateşkes ihlali yaptığını kaydetti.

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Ermenistan, Azerbaycan Mevkilerine Bugün İkinci Kez Ateş Açtı! Bir Ayda 6 Ateşkes İhlali

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Paşalı ilinin Sultabey yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Bakanlık, olayda, yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Ermenistan birlikleri, daha önce yerel saatle 06.45 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açmıştı.

ERMENİSTAN’DAN BİR AYDA 6 ATEŞKES İHLALİ

Savunma Bakanlığı, son saldırının da dahil olduğu bu ay Ermenistan tarafından 6. kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.

Ermenistan Azerbaycan Mevzilerine Tekrar Ateş AçtıErmenistan Azerbaycan Mevzilerine Tekrar Ateş AçtıDünya

Kaynak: İHA

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