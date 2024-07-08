Teknoloji Devi Samsung'da Binlerce İşçi Greve Gitti

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'da işçiler 3 günlük grev kararı aldı. Söz konusu greve katılımın beklenenden fazla olmasıyla üretimde aksamaların yaşanacağı bildirildi.

Teknoloji Devi Samsung'da Binlerce İşçi Greve Gitti

Teknoloji devi Samsung’da sendikalı çalışanlar yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle 3 gün sürecek greve gitti.

Yonhap'ın haberine göre, Samsung'un 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerde çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) grev kararı aldı.

Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talep eden Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenledi.

NSEU sözcüsü Son Woo-mok, şirket tutumunu değiştirene kadar mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Eylemin ilk günündeki gösteriye 6 bin 540 kişinin katıldığına işaret eden sendika, greve beklenenden daha fazla kişinin katılmasının üretimin aksamasına neden olacağını bildirdi.

Öte yandan sendika, bu hafta yapılan eylemler sonucunda gelişme olmadığı takdirde, 15 Temmuz'dan itibaren 5 gün sürecek eylem yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

30 bin üyeye sahip NSEU'nun Samsung'un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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