İsrail'e Şok Saldırı! En Kritik Üs Havaya Uçtu

İsrail’in hem Filistin’e hem de Lübnan’a saldırıları devam ederken, Hizbullah da İsrail’e saldırmaya devam ediyor. İsrail sınırındaki çatışmalarda dünya gündemini sarsacak bir haber geldi. Hizbullah, İsrail için çok önemli olan Meron üssünü bombalayarak yok etti.

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İsrail'e Şok Saldırı! En Kritik Üs Havaya Uçtu

İsrail ordusu yeni haftaya Refah'a saldırı düzenleyerek başladı. Givati ​​Tugayı'ndaki Sabar Taburu'nun komutanı Teğmen Oriel Mashiach Refah'ta hiç sivil kalmadığını öne sürerek sadece Hamas savaşçılarının bölgede olduğunu söyledi. Temel amaçlarının rehineleri geri getirmek olduğunu hatırlatan Mashiach, "Her asker misyonu ve önemini anlıyor. Bizim görevimiz rehineleri evlerine getirmek. Görevimizi başaracağız" dedi.

TANSİYON TAVAN YAPTI

İran destekli Hizbullah, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Hizbullah’ın daha önce de hedefindeydi bu sefer başardı. Hizbullah daha önce defalarca Golan Tepeleri'ni hedef aldı ancak bu saldırıyla birlikte İsrail'in bölgedeki komuta kademesi olarak en yüksek askeri üssü olan Meron hedef alınarak yok edildi. İsrail bu üs sayesinde Lübnan ve Suriye'deki operasyonlarını çok rahat bir şekilde planlıyor ve denetliyordu.

İSRAİL HİZBULLAH'I SUÇLADI

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışma aylardır giderek yoğunlaşıyor ve her iki tarafın da kaçınmak istediğini söylediği ve diplomatların bunu önlemek için çalıştığı geniş çaplı bir savaş korkusu bölgede artıyor.

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İsrail, şiddetin artmasından Hizbullah'ı sorumlu tutuyor, Hizbullah kanadı ise İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle saldırıları bitireceğini ifade ediyor.

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