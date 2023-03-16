Kokain üretimi pandeminin ardından rekor seviyede

Covid-19 pandemi süreci sonrası yasakların kalkmasıyla kokain talepleri artışa geçti. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yeni raporuna göre, koka ekiminin 2021 ile 2022 arasında yüzde 35 artarak rekor seviyelere ulaştığı görüldü.

Raporda, uluslararası seyahat ciddi şekilde kısıtlandığı için Covid-19 salgınının uyuşturucu pazarları üzerinde "yıkıcı" bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekildi. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında gece kulüpleri ve barların kapatılmasının kokain taleplerinde azalmaya sebep olduğu ifade edildi. Yasakların kalkmasının ardından talepler rekor seviyelere ulaştı.

Kokain Küresel Raporu, üretim artışının, koka ağacı ekimindeki genişlemenin yanı sıra kokanın toz kokaine dönüştürülmesindeki gelişmelerin sonucu olduğunu söyledi.

KAÇAKÇILIK İÇİN YENİ PAZARLAR

BBC’nin aktardıklarına göre; yapılan araştırmalar, en büyük kokain pazarları olan Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ardından, Batı ve Orta Afrika'da kaçakçılık için yeni merkezlerin ortaya çıktığını gösterdi. Rapor ayrıca, kaçakçıların tüketicilere uyuşturucu ulaştırmak için uluslararası posta hizmetlerini daha sık kullandıklarını da belirtti.

Yakalama verileri, Afrika'nın, özellikle Batı ve Orta Afrika'nın kokain için Avrupa'daki pazarlara giden bir geçiş bölgesi olarak rolünün 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttığını gösterdi.