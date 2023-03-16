Kokain üretimi pandeminin ardından rekor seviyede

Küresel kokain üretimi, pandemi döneminin ardından rekor seviyelere ulaştı. Kokain Küresel Raporu, üretim artışının, koka ağacı ekimindeki genişlemenin yanı sıra kokanın toz kokaine dönüştürülmesindeki gelişmelerin sonucu olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Kokain üretimi pandeminin ardından rekor seviyede

Covid-19 pandemi süreci sonrası yasakların kalkmasıyla kokain talepleri artışa geçti. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yeni raporuna göre, koka ekiminin 2021 ile 2022 arasında yüzde 35 artarak rekor seviyelere ulaştığı görüldü.

Raporda, uluslararası seyahat ciddi şekilde kısıtlandığı için Covid-19 salgınının uyuşturucu pazarları üzerinde "yıkıcı" bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekildi. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında gece kulüpleri ve barların kapatılmasının kokain taleplerinde azalmaya sebep olduğu ifade edildi. Yasakların kalkmasının ardından talepler rekor seviyelere ulaştı.

Kokain Küresel Raporu, üretim artışının, koka ağacı ekimindeki genişlemenin yanı sıra kokanın toz kokaine dönüştürülmesindeki gelişmelerin sonucu olduğunu söyledi.

KAÇAKÇILIK İÇİN YENİ PAZARLAR

BBC’nin aktardıklarına göre; yapılan araştırmalar, en büyük kokain pazarları olan Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ardından, Batı ve Orta Afrika'da kaçakçılık için yeni merkezlerin ortaya çıktığını gösterdi. Rapor ayrıca, kaçakçıların tüketicilere uyuşturucu ulaştırmak için uluslararası posta hizmetlerini daha sık kullandıklarını da belirtti.

Yakalama verileri, Afrika'nın, özellikle Batı ve Orta Afrika'nın kokain için Avrupa'daki pazarlara giden bir geçiş bölgesi olarak rolünün 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttığını gösterdi.

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Eski Polonya Savunma Bakanı: 'Müttefikler Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeli' Eski Polonya Savunma Bakanı: 'Müttefikler Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeli'
Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo
Trump ve 'porno yıldızı' davası: Avukatı ifade verdi Trump ve 'porno yıldızı' davası: Avukatı ifade verdi
Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veriyordu... Yeni adresi belli oldu Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veriyordu... Yeni adresi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç!
Son anket: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5 puan fark, dikkat çeken 'HDP' detayı Son anket: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5 puan fark
AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu
Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem: Konutta haciz için mahkeme kararı ve noterlere yetki geliyor Konutta haciz için mahkeme kararı ve noterlere yetki geliyor
Apar topar yayından kaldırılan Arka Sokaklar'ın yerine gelen program belli oldu Apar topar yayından kaldırılan Arka Sokaklar'ın yerine gelen program belli oldu