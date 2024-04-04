Tayvan'daki 7,4'lük depremde can kaybı yükseliyor

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika yükselirken, meydana gelen heyelanlar nedeniyle 38 kişiden haber alınamadığı öğrenildi.

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Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Öte yandan 38 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı.

Deprem sırasında Taroko Ulusal Parkı yakınında 8 numaralı bölge kara yolunda seyreden 3 otobüsle irtibat kurulamadığı, otobüste seyahat eden 30 otel çalışanı, 6 yürüyüşçü ve 2 turistin kayıp olduğu belirtildi.

Öte yandan depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması, şantiyelere erişimi engellemesi nedeniyle 660 kişi mahsur kaldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 1067 kişi yaralandı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

TAYVAN'DA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Kaynak: İHA

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