Tayvan'da 7,4'lük deprem ve tsunami uyarısı: Dalgalar 3 metreye kadar yükselebilir

Uzak doğu ülkesi Tayvan'ın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıkladığı verilere göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Çin ve Japonya'da da şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından iki ülkede tsunami alarmı verildi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'nin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı ülkenin güney kıyılarında tsunami dalgalarının 3 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yaptı.