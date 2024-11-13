Tayland’ı Ayağa Kaldıran Kedi Sahnesi

Tayland’daki bir televizyon dizisinin sahnesi, yayınlanır yayınlanmaz büyük tepki topladı. Sahnede bir kedinin anesteziye alındığı ve öldüğü izlenimi verilen görüntüler, herkesi ayağa kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Anestezi uygulamasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Tayland Veterinerlik Konseyi, yayınlanan sahne hakkında inceleme başlatacağını duyurdu.

Diziye yönelik eleştiriler, sosyal medyada hızla artarken, hayvanın kötü muameleye uğramış olabileceği endişesi öne çıkarıldı.

Dizi yapımcıları ve televizyon kanalı, kedinin uzmanlar eşliğinde anestezi altına alındığını ve güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

HAYATLARINI RİSKE ATIYOR MESAJI

Hayvanlara Etik Tedavi Derneği (PETA) ise olaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Bugün CGI ve animatronikler ile her şeyin mümkün olduğu bir dönemde, hayvanların hayatını riske atmak kabul edilemez.

Kaynak: İHA