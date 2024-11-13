Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 43 bin 712 Kişi Öldürüldü

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 43 bin 712 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 43 bin 712 Kişi Öldürüldü

İsrail'in katliamları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 47 sivilin hayatını kaybettiğini, 182 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının 404’üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.

İsrail’in daha önce “güvenli” olduğunu açıkladığı Gazze’nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra dün düzenlediği İHA saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de İsrail Tepkisi: 30 Günlük Süre Doldu, ABD Medyası Yerden Yere VurduABD'de İsrail Tepkisi: 30 Günlük Süre Doldu, ABD Medyası Yerden Yere VurduDünya

İsrail Gazze'de 450'den Fazla Sporcuyu Öldürdüİsrail Gazze'de 450'den Fazla Sporcuyu ÖldürdüDünya

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İspanya'da Yine Sel Alarmı! Kırmızı Kod Verildi İspanya'da Yine Sel Alarmı! Kırmızı Kod Verildi
Özgür Özel Açıkladı! CHP'den 'Trump' Kararı: '3 Yılını Bizimle Geçirecek' Özgür Özel Açıkladı! CHP'den 'Trump' Kararı
35 Yaşında Kendini Gösteriyor, Ölümün Kapısını Aralıyor! Bu 3 Detaya Aman Dikkat! 35 Yaşında Kendini Gösteriyor, Ölümün Kapısını Aralıyor! Bu 3 Detaya Aman Dikkat!
Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış