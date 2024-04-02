Tataristan'da sanayi tesislerine 3 ayrı dronlu saldırı

Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı.

Rus resmi haber ajansı TASS saldırılarda 6 kişinin yaralandığını duyurulurken saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.

Kaynak: AA