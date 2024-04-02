Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı yaşandı. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var. Ayrıca saldırganın da reşit olmadığı belirlendi.

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Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'da bir okula silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıdan etkilenen kurbanların tamamının ve saldırganın 18 yaşından küçük olduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var.

Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, kurbanların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Viertola okulunun müdürü Sari Laasila, "Acil tehlike sona erdi" dedi ve olay hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Finlandiya polisi saldırının , başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü Viertola okulunda gerçekleştiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.

Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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