Moskova saldırısında tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Moskova saldırısında tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen IŞİD'in üstlendiği saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi. 22 Mart akşamı düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Saldırıya katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Yakubconi Yusufzoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Yusufzoda'nın 26 Mart’ta yapılan kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Nazrimad Lutfulloi, Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov ile Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

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