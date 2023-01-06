Taliban'dan Prens Harry'e tepki: Boşboğaz, Afganistan'a tekrar gelsin

Afganistan'da görev yaptığı dönemde 25 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Prens Harry'e tepki gösteren Taliban komutanı, "O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı" ifadelerini kullandı.

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Taliban'dan Prens Harry'e tepki: Boşboğaz, Afganistan'a tekrar gelsin

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü anlatmasına ülkede geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren Taliban'dan tepki geldi.

Daily Mail'in haberine göre Taliban komutanlarından Molavi Ağagül, Sussex Dükü'ne "Biz hâlâ burada ama o babaannesinin sarayına kaçmış. O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı. Onu ve ordusunu ülkeden defettiğimiz için öfkeli olmalı. Bence delirmiş ve bir doktora görünmeli” ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki komutan, "Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin" diye konuştu.

Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayınlanacak Spare isimli otobiyografik kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü yazmış “Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da” ifadelerini kullanmıştı

Prens Harry: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdümPrens Harry: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdümDünya
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