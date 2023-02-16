Suudi Arabistan: İhtiyaç olduğu müddetçe Türkiye'ye destek sürecek

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu desteğimiz İhtiyaç olduğu müddetçe devam edecek." dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, "Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

Alharbi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle depremin hemen ardından insani yardımların gönderilmesi için hava köprüsü kurulduğunu anımsattı.

Ülkesinin tıbbi malzeme, gıda ve çadırlardan oluşan yardımlarının yanında gönüllülerin de katıldığı büyük bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Alharbi, depremzedelerin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu sürece bu desteklerinin süreceğini kaydetti.

Alharbi, desteklerinin, sadece resmi yardımlarla sınırlı kalmadığını ve halkın da katıldığı kampanyalarla sürdüğünü dile getirdi.

Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımların şu ana kadar 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) aştığını aktaran Alharbi, "İnşallah bu yardımlar, gelecek günlerde daha da artacak ve depremden etkilenenlerin normal hayata dönüşlerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Alharbi, depremin ilk anından itibaren Riyad ve Ankara arasında başlayan koordinasyon toplantılarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA