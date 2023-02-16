Enkaz altında doğmuştu: Aya bebek, kaçırılma tehdidine karşı güvenli bir yere yerleştirildi

Suriye’de enkaz altında doğan ve Aya adı verilen bebek, kaçırılma tehlikesi nedeniyle tutulduğu hastaneden güvenli bir bölgeye yerleştirildi. 

Enkaz altında doğmuştu: Aya bebek, kaçırılma tehdidine karşı güvenli bir yere yerleştirildi

BBC’de yer alan habere göre, Türkiye’de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden ağır bir şekilde etkilenen Suriye’de enkaz altında dünyaya gelen ancak ailesini kaybeden bebek, kaçırılma tehlikesine karşı önlem olarak güvenli bir yere yerleştirildi. 

Aya’nın kurtarıldıktan sonra tedavi için götürüldüğü Afrin’deki hastanede pazartesi günü şiddet olayları yaşanmıştı. İki silahlı erkekle birlikte bir erkek hemşire, hastane yöneticisini darp etmişti. 

Sosyal medyada hastanedeki saldırının Aya’yı kaçırma girişimi olduğu iddia edilmiş ancak sağlık yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı. 

Aya’nın enkaz altında doğumu ve ailesini kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanından evlat edinme başvurusu yapılmıştı.  Öte yandan kaynaklar, Aya’nın sağlık durumu netliğe kavuşmadan evlat edinmeye ilişkin prosedürlerin başlatılmayacağını açıkladı. 

Aya’nın annesi Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Suriye’yi de ağır bir şekilde etkilerken evinde yakalanmış, enkaz aldtında bebeğini dünyaya getirmişti. 

Anne, Aya’yı dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirmişti. Arama kurtarma ekipleri bebeği bulduğunda, göbek bağı hala annesine bağlıydı. 

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