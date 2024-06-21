'Sus Payı' skandalı Trump'a farklı yaradı: Rakibi Biden'dan fazla bağış topladı

Trump'ın New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulunmasının ardından, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla seçim bağışı topladığı ortaya çıktı.

Federal Seçim Komisyonu'nun açıkladığı mayıs ayı bağış kayıtlarına göre, Trump ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için 141 milyon dolar bağış topladı. Bu rakamın içinde, Trump'ın New York'taki davada suçlu bulunduğu gün milyarder Timothy Mellon tarafından Süper PAC üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık bağış dikkati çekti.

Öte yandan, Biden ve Demokratik Ulusal Komite ise mayısta toplam 85 milyon dolar bağış topladı. Ancak Biden'ın kampanyası için bankada bildirilen toplam bağış miktarı 212 milyon doları buldu. Bu rakama, eski Başkan Barack Obama ve eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in ayrı topladıkları 40 ve 20 milyon dolar dahil değil.

Demokratlar, toplam bağış miktarında Cumhuriyetçilerden 40 milyon doları aşkın önde gözükse de, seçimin yaklaşmasıyla Trump'ın bu açığı kapatması bekleniyor.

Kaynak: AA