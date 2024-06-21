Pakistan'da terör saldırısı: Askeri aracı hedef aldılar, çok sayıda ölü var

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde askerleri taşıyan aracı hedef alan el yapımı bombanın patladığı belirtildi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Eyaletin Lakki Marvat bölgesinde de 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA